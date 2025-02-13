Путин начинает "по-настоящему": Ракеты второй день подряд готовят Украину к миру

М

ММ

"серьёзно возросла интенсивность применения ФАБов - тяжёлых авиабомб с модулем планирования и коррекции (УМПК). При этом по вражеской позиции прилетает даже не одна такая бомба, а не менее четырёх. Одна за другой, чтобы уж наверняка. После такого массированного удара русские подразделения залетают на вражеские опорные пункты и берут их практически без штурма. После его захвата начинается отработка авиабомбами уже следующего опорника. И всё начинается сначала." КТО МЕШАЛ ТАК ДЕЛАТЬ С ОСЕНИ??? Дошли бы уже до Львова!