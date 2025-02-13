Царьград Коллаж Царьграда Несмотря на непреходящее бурление вокруг переговоров по украинскому кризису, Россия, похоже, всё-таки переходит от угроз к настоящему делу и усиливает нажим на Украину по всем фронтам.
Путин начинает "по-настоящему": Ракеты второй день подряд готовят Украину к миру
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ММ
"серьёзно возросла интенсивность применения ФАБов - тяжёлых авиабомб с модулем планирования и коррекции (УМПК). При этом по вражеской позиции прилетает даже не одна такая бомба, а не менее четырёх. Одна за другой, чтобы уж наверняка. После такого массированного удара русские подразделения залетают на вражеские опорные пункты и берут их практически без штурма. После его захвата начинается отработка авиабомбами уже следующего опорника. И всё начинается сначала." КТО МЕШАЛ ТАК ДЕЛАТЬ С ОСЕНИ??? Дошли бы уже до Львова!
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10 час.
мЗ
мирас Закироув
Выселим в Гренландию! С Трампом уже согласовано!
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9 час.
виталий панов
Украина однажды может стать российской" - верите?Может быть когда-нибудь и станет.Но для этого надо чтобы на Украине не осталось ни одного националиста,потомков Бандеры и Шухевича! Все до одного должны отойти к своим предкам Бандере и Шухевичу!
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6 час.
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