Медвежий угол
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Медвежий угол

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Путин начинает "по-настоящему": Ракеты второй день подряд готовят Украину к миру

Путин начинает "по-настоящему": Ракеты второй день подряд готовят Украину к миру

Царьград Коллаж Царьграда Несмотря на непреходящее бурление вокруг переговоров по украинскому кризису, Россия, похоже, всё-таки переходит от угроз к настоящему делу и усиливает нажим на Украину по всем фронтам.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;серьёзно возросла интенсивность применения ФАБов - тяжёлых авиабомб с модулем планирования и коррекции (УМПК). При этом по вражеской позиции прилетает даже не одна такая бомба, а не менее четырёх. Одна за другой, чтобы уж наверняка. После такого массированного удара русские подразделения залетают на вражеские опорные пункты и берут их практически без штурма. После его захвата начинается отработка авиабомбами уже следующего опорника. И всё начинается сначала.&quot; КТО МЕШАЛ ТАК ДЕЛАТЬ С ОСЕНИ??? Дошли бы уже до Львова!
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10 час.
мЗ
мирас Закироув
Выселим в Гренландию! С Трампом уже согласовано!
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9 час.
виталий панов
Украина однажды может стать российской&quot; - верите?Может быть когда-нибудь и станет.Но для этого надо чтобы на Украине не осталось ни одного националиста,потомков Бандеры и Шухевича! Все до одного должны отойти к своим предкам Бандере и Шухевичу!
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6 час.
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