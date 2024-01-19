От Продэкспо до CIFTIS: какие мероприятия важно не пропустить бизнесу в Китае в 2024 году

Предприниматели России и Китая обсудили грядущие мероприятия, посвященные взаимодействию бизнеса двух стран, способы эффективной презентации продукта на международном рынке и расширение сети полезных контактов.
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