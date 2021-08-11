MeMo-Logic

40 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YSKOL
    И,что теперь - плакать или радоваться ???? Вопрос....Умер депутат Госд...
  • Николай
    Ну прям сенсация и вселенская скорбь, что сдох ворюга.Умер депутат Госд...
  • Владимир Петросов
    Глупость какая-то, а воровать кто будет?В Госдуме призвал...

Мексика призвала G20 признать все одобренные ВОЗ вакцины

Мексика призвала G20 признать все одобренные ВОЗ вакцины

Страны "группы двадцати" (G20) должны отказаться от политизации в вопросе признания вакцин от коронавирусной инфекции и одобрить все препараты, вошедшие в список рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх