Мексика призвала G20 признать все одобренные ВОЗ вакцины

Страны "группы двадцати" (G20) должны отказаться от политизации в вопросе признания вакцин от коронавирусной инфекции и одобрить все препараты, вошедшие в список рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения .
Страны "группы двадцати" (G20) должны отказаться от политизации в вопросе признания вакцин от коронавирусной инфекции и одобрить все препараты, вошедшие в список рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения .
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