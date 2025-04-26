В сети обсуждают неузнаваемую Тайру Бэнкс после её нового выхода в свет

В сети обсуждают сильно изменившуюся внешность Тайры Бэнкс. Пользователи отметили, что 51-летняя супермодель стала выглядеть неузнаваемо, и заподозрили её в пластической операции после того, как она посетила церемонию вручения наград премии Daily Front Row Fashion LA Awards в Лос-Анджелесе.