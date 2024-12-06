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«Не всякая тварь теперь долетит до Курска»: ВКС разнесли аэродром «Умань» – пылают самолеты с натовскими бомбами. Подловили на взлете

«Не всякая тварь теперь долетит до Курска»: ВКС разнесли аэродром «Умань» – пылают самолеты с натовскими бомбами. Подловили на взлете

MOD Russia\Global Look Press 96,6 тыс прочтений Вчера 5 декабря 2024 года российские войска провели точечный удар по военному аэродрому «Умань», расположенного в Черкасской области, где базировалась авиация и вооружение 40-й бригады тактической авиации ВСУ.

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