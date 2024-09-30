ФАС совместно с экспертами изучает проблему «гринвошинга» и псевдоэкологичных товаров, сообщила в интервью «Известиям» заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Карина Таукенова.
ФАС намерена отрегулировать псевдоэкологичный маркетинг
Комментарии
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Михаил Еграшин
Что-то странное происходит. То санитарный врач Онищенко, по команде "Фас!" на молдаван с таджиками кидаться начинает. То антимонопольная служба, которая всякими РЖД и энергосбытами должна заниматься, в гринписы и ОТК записывается.
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13 час.
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