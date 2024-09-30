ФАС намерена отрегулировать псевдоэкологичный маркетинг

Михаил Еграшин

Что-то странное происходит. То санитарный врач Онищенко, по команде "Фас!" на молдаван с таджиками кидаться начинает. То антимонопольная служба, которая всякими РЖД и энергосбытами должна заниматься, в гринписы и ОТК записывается.