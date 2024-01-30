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Несколько стран НАТО упростили переброску войск к восточному флангу Альянса

Несколько стран НАТО упростили переброску войск к восточному флангу Альянса

Три страны НАТО, Германия, Нидерланды и Польша, подписали соглашение, которое направлено на сокращение бюрократической волокиты, препятствующей быстрому трансграничному передвижению войск и вооружений по одному из основных коридоров.

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