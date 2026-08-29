В МИД России резко отреагировали на действия французских военных моряков. С сентября 2025 г. они провели уже 5 операций против танкеров, причисляемых Парижем к так называемому «теневому флоту».
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Во всем этом большее омерзение вызывает не откровенное пиратство, а наша трусливая, угодническая политика. Почему мы возим свою нефть, прикрываясь чужим флагом? Читатель! Вам не кажется это унизительным для страны, считающей себя «великой»?
А если так:
Выйти в море гордо, под своим государственным флагом! Ну, а французов предупредить: Любая попытка захвата будет пресечена силой оружия! В том числе атомным, что естественно, учитывая, что Франция- член НАТО и ядерная страна.
И если такая попытка и в самом деле будет предпринята- то демонстративно, без всяких Красных Линий и Глубоких Озабоченностей Лаврова, потопить французский корабль, преградивший нам дорогу! Что, это- война? Так ведь она уже давно идет! Пока что экономическая. Или кто- то наивно думает, что не будь войны на Украине- не было бы и «санкций»? Наивно! Истинная цель всех этих «санкций»- убить нашу международную торговлю. Устранить конкурента с рынка. Не будь Украины- придумали бы другой повод. Иран вот живет под американскими «санкциями» с 1979 года. Занятно, что в эти санкции входит запрет инвестиций в нефтегазовую отрасль, а также запрет торговли продуктами переработки нефти. Ну и при чем здесь иранское атомное оружие, которым американцы пугают весь мир? Просто под этим предлогом идет экономическое удушение страны. Не было бы этого предлога- придумали бы другой. Иранцы все прекрасно поняли- и потому не церемонятся с американскими военными базами на территории Аравийских стран. И только Великая (по площади) Россия продолжает эти дурацкие игры в благородство.
Достаточно пары таких показательных уроков- и это скотство прекратится. Ну, а извиваться перед европейцами и выпрашивать у них благосклонность можно вечно.
На воде красные лини рисовать не получается?