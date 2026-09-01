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Царьград

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Фермера обязали заплатить 60 тысяч за упавший на поле БПЛА в Ростовской области

Фермера обязали заплатить 60 тысяч за упавший на поле БПЛА в Ростовской области

Фермер в Ростовской области должен заплатить штраф в размере 60 тысяч рублей за то, что после падения обломков БПЛА на его поле произошёл пожар.

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