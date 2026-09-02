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Тайские бизнесмены подали в суд на Tether за замораживание $42 млн.

Тайские бизнесмены подали в суд на Tether за замораживание $42 млн.

Два тайских бизнесмена подали иск против эмитента стейблкоинов Tether в окружной суд Нью-Йорка, утверждая, что компания в октябре незаконно заморозила $42,4 млн.

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