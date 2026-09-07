186 сотрудников больницы в Зеленокумске пожаловались на сокращение надбавок

В Советской районной больнице Зеленокумска 186 сотрудников подписали коллективную жалобу на заместителя главного врача по экономическим вопросам Татьяну Якушенко.
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