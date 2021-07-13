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Секрет сияния кожи лица.

Секрет сияния кожи лица.

Летом начинаешь более ответственно относиться к своей красоте. Ведь яркий солнечный свет словно обнажает, показывая все несовершенства и погрешности… А нам так хочется хоть что-то сохранить в тайне от окружающих! Именно поэтому мудрые технологи придумали люминайзер – волшебное средство для настоящих бьюти-перфекционисток! Этот косметический смарт-продукт с восхитительным сиянием способен деликатно решить сразу несколько проблем! Уникальность люминайзера заключается в его составе – крошечные светоотражающие частички создают на коже эффект нежнейшего свечения и маскируют все возможные несовершенства: высыпания, пигментацию, неровный рельеф, тёмные круги и даже шелушения!Люминайзер изначально использовался исключительно профессиональными визажистами, но множественная вариативность нанесения и фантастический эффект, который можно достичь даже не являясь опытным специалистом в вопросах макияжа, моментально сделали люминайзер любимцем всех девушек! Этот косметический чудо-продукт можно наносить на лицо тремя разными способами.

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