17 мая по народному календарю отмечается день Пелагеи Заступницы. Также праздник называется День баклушников, так как в старину в эту дату было приняло рубить деревья для выделки ложек.
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17 мая по народному календарю отмечается день Пелагеи Заступницы. Также праздник называется День баклушников, так как в старину в эту дату было приняло рубить деревья для выделки ложек.