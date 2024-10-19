Депутат из Северодвинска признан иноагентом страны

Депутат гордумы Северодвинска по ягринскому округу Сергей Илюхин* признан иноагентом страны.Как сообщает “Интерфакс” 18 октября 2024 года Минюст включил в реестр иностранных агентов пять человек, одним из которых является северодвинский депутат Сергей Илюхин.