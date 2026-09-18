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Царьград

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Второй удар по кошельку: в октябре пройдет новое сокрушительное повышение ЖКХ

Второй удар по кошельку: в октябре пройдет новое сокрушительное повышение ЖКХ

С 1 октября 2026 года в регионах России пройдет второй этап индексации тарифов ЖКХ - рост составит от 8 до 22 процентов.

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