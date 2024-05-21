Силкин о легионерах в РПЛ: «Уровень сильно просел. Раньше в одиночку могли вытаскивать матчи, а сейчас по пустым воротам не попадают»

«Сейчас в РПЛ легионеры очень низкого уровня, они не способны делать наш чемпионат лучше. Раньше были легионеры, которые в одиночку могли вытаскивать матчи, а сейчас что? Люди по пустым воротам не попадают.
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