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«Настоящий детектив» с Зеленым Фонарем: как HBO вытаскивает DC из мультяшности

«Настоящий детектив» с Зеленым Фонарем: как HBO вытаскивает DC из мультяшности

«Фонари» от HBO стали неожиданным успехом DC: вместо космической оперы студия сняла неонуар про уставших космических копов в духе «Настоящего детектива».

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