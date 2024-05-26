Майкл Сэйлор поддерживает крипто-ETF

В криптомире люди нередко превращаются из скептиков в убежденных сторонников. Майкл Сэйлор является ярким примером, чье увлечение биткоинами значительно увеличило его богатство по сравнению с его прежней оппозиционной позицией.
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