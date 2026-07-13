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Украина уже утомила. Но Европа тупо не слышит множащиеся разумные голоса

Украина уже утомила. Но Европа тупо не слышит множащиеся разумные голоса

Несмотря на бахвальство генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который заявил о небывалом единстве в рядах Альянса, турецкий саммит НАТО наглядно показал, что желающих участвовать в украинском конфликте становится все меньше и меньше.

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