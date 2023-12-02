Подарок под ёлочку. Redmi K70 Pro Champion Edition поступит в продажу только в конце декабря

Смартфоны Redmi K70 уже поступили в продажу и расходятся как горячие пирожки, но топовая модель – Redmi K70 Pro Champion Edition, выпущенная в сотрудничестве с Lamborghini – в этом празднике жизни пока не участвует.
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