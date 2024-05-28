Юрист Яковлева: злоумышленники обманывают абитуриентов, «продавая» бюджетные места

Мошенники просят у жертв 200–500 тысяч рублей Пользуясь тем, что сезон поступления в вузы и колледжи в настоящий момент в самом разгаре, мошенники пытаются обмануть абитуриентов и их родителей, «продавая» им бюджетные места, сообщила агентству «Прайм» директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.
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