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От 43 до 100 миллионов рублей: сколько сегодня стоит реальное жилье по адресам из любимых ситкомов

Уютные московские квартиры из популярных ситкомов двухтысячных годов давно знакомы зрителям до мельчайших деталей интерьера.

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