Можно ли простить Алена Делона?

в чё, а давай! и дилона простим и зеленского с гитлером простим... да чё там - и фашистов всех простим!!!

nika_shatilova

" он получал информацию из телевизора"... Смешно. Любое интервью, любое публичное высказывание согласовывалось и оплачивалось. Он перестал быть актером которого мы любили, но стал зарабатывать на публичных выступлениях.Политики использовали его имя, а ему было бесконечно наплевать на все конфликты мира. Деньги решали все.