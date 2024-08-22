В связи со смертью одного из самых известных французских актеров Полковник Кассад привел такую цитату:«"Вы не заслуживаете того, что переживаете, не заслуживаете того, что сейчас переживает Украина, что переживает ваш народ.
Можно ли простить Алена Делона?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
в чё, а давай! и дилона простим и зеленского с гитлером простим... да чё там - и фашистов всех простим!!!
Ответить
8 час.
Федор Родников
а чё,мы такие,мы могЁм😅🤣😂
Ответить
8 час.
nika_shatilova
" он получал информацию из телевизора"... Смешно. Любое интервью, любое публичное высказывание согласовывалось и оплачивалось. Он перестал быть актером которого мы любили, но стал зарабатывать на публичных выступлениях.Политики использовали его имя, а ему было бесконечно наплевать на все конфликты мира. Деньги решали все.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии