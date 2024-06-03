США, Южная Корея и Япония проведут совместные военные учения

Летом 2024 года США, Япония и Южная Корея проведут новые трехсторонние совместные учения. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны США, опубликованном в воскресенье после встречи представителей оборонных ведомств трех стран.
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