Мишустин взялся за особое поручение Путина по ветеранам СВО

Власти России расширили защиту трудовых прав и гарантий участников спецоперации. На заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что теперь рабочее место участников СВО сохраняется не в только в течение года, а на период всего прохождения военной службы.
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