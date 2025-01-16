Уходящий президент США Джо Байден выступил перед американцами с прощальной речью, в которой выразил благодарность членам администрации и своей семье, а также призвал граждан сохранять ключевые ценности Соединённых Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии