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Царьград

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Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о мошенничестве на 1 млн рублей

Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о мошенничестве на 1 млн рублей

Челябинский областной суд отклонил ходатайство защиты о замене содержания под стражей на домашний арест для владельца магазинов PROstore & PROtechno, обвиняемого в мошенничестве с продажей техники на сумму более 1 млн рублей.

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