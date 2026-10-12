Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о мошенничестве на 1 млн рублей

Челябинский областной суд отклонил ходатайство защиты о замене содержания под стражей на домашний арест для владельца магазинов PROstore & PROtechno, обвиняемого в мошенничестве с продажей техники на сумму более 1 млн рублей.
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