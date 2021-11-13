Красивые фотографии с крысами, чтобы изменить негативное отношение людей к ним

Лариса Дормидонтова

Крыски - такие же животные, как и остальные. К тому же они очень умные и прекрасно приручаются в любом возрасте. Очень интересно и то, что они устойчивы к самому мощному гамма излучению. И ещё есть замечательная их способность: они всегда восполняют свою численность в тех местах. где их уничтожали, и восполняют с лихвой - на всякий случай, если опять кто-то начнёт против них войну, а если нет - они уходят в другие места со временем, а на прежнем месте остаётся то же количество. Очень интересное животное.