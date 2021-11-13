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Красивые фотографии с крысами, чтобы изменить негативное отношение людей к ним

Красивые фотографии с крысами, чтобы изменить негативное отношение людей к ним

Рюрд Йелле ван дер Лей (Ruurd Jelle van der Leij), фотограф из Нидерландов, пишет: «Из тех семян, которыми я кормлю птиц в саду, бросая им, всегда остаётся некоторое количество для ночной жизни.

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Комментарии
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Лариса Дормидонтова
Крыски - такие же животные, как и остальные. К тому же они очень умные и прекрасно приручаются в любом возрасте. Очень интересно и то, что они устойчивы к самому мощному гамма излучению. И ещё есть замечательная их способность: они всегда восполняют свою численность в тех местах. где их уничтожали, и восполняют с лихвой - на всякий случай, если опять кто-то начнёт против них войну, а если нет - они уходят в другие места со временем, а на прежнем месте остаётся то же количество. Очень интересное животное.
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7 час.
Элеонора Коган
Очень милые животные, особенно, домашние!!!
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5 час.
Sasha Sokolov
интересно как ночью автор снимал? караулил?))
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2 час.

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