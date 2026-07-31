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Журова о результатах фехтовальщиков на ЧМ: «Первое выступление с флагом и гимном после отстранения – это нервно и непросто. Все будет хорошо»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о неудачном выступлении российских фехтовальщиков на чемпионате мира в Гонконге.

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