Помощник президента Мединский встретится в ЯНАО с олимпиадниками по истории

На Ямале ожидают прибытие помощника президента России Владимира Мединского. Он посетит округ в рамках Всероссийской олимпиады школьников по истории, рассказала первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова.
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