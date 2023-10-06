Еще два негородских паркинга теперь можно оплатить в приложении «Парковки России»

Как рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в приложении «Парковки России» стала доступна оплата еще двух негородских парковок — ТРК Mari и ТЦ «Сокольники».
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