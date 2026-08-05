Львовский телеведущий: Надо соглашаться на потерю 20% территорий. Дальше условия России будут только хуже

На Украине думают, как выжить в войне, но не задаются вопросом, как ее остановить. Об этом в эфире видеоблога «Анализируй» заявил скандальный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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