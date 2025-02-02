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Глава ФБР отказался содействовать увольнению агентов по делу о штурме Капитолия

Глава ФБР отказался содействовать увольнению агентов по делу о штурме Капитолия

Global Look Press/Valerie Plesch/dpa Исполняющий обязанности директора ФБР Брайан Дрискол отказал минюсту Соединенных Штатов в содействии увольнению агентов, причастных к делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, сообщает телеканал NBC со ссылкой на нескольких действующих и бывших сотрудников спецслужбы.

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