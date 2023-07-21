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В Калуге поймали иностранного водителя с поддельными правами

В Калуге поймали иностранного водителя с поддельными правами

В Калуге полицейские выявили мигранта с поддельными водительскими правами. На улице Карла Либкнехта экипаж ДПС остановил для проверки документов иномарку, за рулем которой был 31-летний иностранец - гражданин одной из республик ближнего зарубежья.

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