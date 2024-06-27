Заместитель Председателя СК России провела совещание с руководителями следственных управлений Приволжского федерального округа

26 июня 2024 года в городе Перми состоялось совещание, на котором обсуждались результаты работы следственных управлений СК России Приволжского федерального округа по рассмотрению сообщений и расследованию уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, а также в налоговой сфере.