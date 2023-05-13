Алматинец при уборке гаража нашёл боеприпасы

Полиция проведёт судебно-баллистическую экспертизу, передаёт inAlmaty.kz. В пресс-службе департамента полиции Алматы рассказали, что необычную находку обнаружили хозяева при уборке гаража одного из домов в садоводческом обществе в районе «Кенсай».