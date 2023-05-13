Сайт города Алматы

80 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lana
    позор казахам, неверным "друзьям"Алматинцев предуп...
  • Зоя
    ну  вы путаете...басмачами были узбеки и туркмены....а казахи совсем другие..хватит пороть отсебятину..это единственн...Токаев призвал мо...
  • Уфимцев я
    А что? хорошая идея от бабая всех казахов... Только с костюмчиком не ошиблись бы... Казахи - это кто? Потомки киргиз-...Токаев призвал мо...

Алматинец при уборке гаража нашёл боеприпасы

Алматинец при уборке гаража нашёл боеприпасы

Полиция проведёт судебно-баллистическую экспертизу, передаёт inAlmaty.kz. В пресс-службе департамента полиции Алматы рассказали, что необычную находку обнаружили хозяева при уборке гаража одного из домов в садоводческом обществе в районе «Кенсай».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх