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ПРЕДАТЕЛИ РОССИИ ЛИШИЛИСЬ МИЛЛИОНОВ, ПАЛЕСТИНЕ РАСПИСАЛИ СЦЕНАРИИ ПОБЕДЫ, МИРУ - "САМОЕ СТРАШНОЕ"

ПРЕДАТЕЛИ РОССИИ ЛИШИЛИСЬ МИЛЛИОНОВ, ПАЛЕСТИНЕ РАСПИСАЛИ СЦЕНАРИИ ПОБЕДЫ, МИРУ - "САМОЕ СТРАШНОЕ"

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке грозит миру "эффектом домино", а Израилю - медленной, но верной смертью.

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