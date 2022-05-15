Аджоев продолжит руководить тульским «Арсеналом». Клуб вылетел в ФНЛ («Чемпионат»)

Гурам Аджоев продолжит руководить тульским «Арсеналом» в следующем сезоне. «Информация о том, что в клубе будет новое руководство, а Гурам Аджоев покинет своей пост, не соответствует действительности», – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.