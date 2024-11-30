Вот что изменится в российских законах в декабре

В РФ с 1 декабря начнется эксперимент по сбору биометрических данных для граждан иностранных государств: на территорию России будут допускаться только те, кто предоставит изображение своего лица и отпечатки пальцев.
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