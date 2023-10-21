Эксперт рассказала, как избежать риска покупки квартиры с обременением

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко 21 октября рассказала «Известиям», как избежать риска покупки квартиры с обременением, самостоятельно провести первоначальную проверку, а также назвала случаи, в которых потребуется помощь профессионального юриста.
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