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Худайбердиева об удалении фанкамов из соцсетей: «Зрители забывают, что все права на эксклюзивный показ фигурного катания принадлежат бродкастеру»

«Бурный скандал случился в сети в связи с удалением всех фанкамов из различных телеграм-каналов. Все права на эксклюзивный показ фигурного катания в нашей стране принадлежат бродкастеру.

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