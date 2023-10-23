Стоимость полиса обязательного медицинского страхования в 2024 году останется неизменной

Стоимость полиса ОМС в следующем году не изменится. При этом до конца марта будут действовать льготы, позволяющие приобрести его по сниженной цене, заявляют представители Национальной медицинской страховой компании.
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