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На Урале за неделю родилось 765 детей

На Урале за неделю родилось 765 детей

За неделю в Свердловской области родилось 765 детей. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области, за минувшие семь дней родились 391 мальчик и 374 девочки, в том числе пять пар близнецов.

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