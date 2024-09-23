На Урале за неделю родилось 765 детей

За неделю в Свердловской области родилось 765 детей. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области, за минувшие семь дней родились 391 мальчик и 374 девочки, в том числе пять пар близнецов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии