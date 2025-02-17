SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

527 подписчиков

"Не могу сказать, что наговорил приятностей". Агата Муцениеце рассказала о встрече с сыном, который живёт с Павлом Прилучным

"Не могу сказать, что наговорил приятностей". Агата Муцениеце рассказала о встрече с сыном, который живёт с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце рассказала в соцсетях, что встретилась в магазине со своим сыном от Павла Прилучного Тимофеем: ранее она публично заявила, что мальчик решил жить со своим отцом и не хочет возвращаться к ней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх