"Не могу сказать, что наговорил приятностей". Агата Муцениеце рассказала о встрече с сыном, который живёт с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце рассказала в соцсетях, что встретилась в магазине со своим сыном от Павла Прилучного Тимофеем: ранее она публично заявила, что мальчик решил жить со своим отцом и не хочет возвращаться к ней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии