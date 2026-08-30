Психолог Процветова объяснила, зависит ли успех от режима сна

Хронотип сам по себе не определяет интеллект, творческие способности, характер или будущий профессиональный успех человека, рассказала KP.
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