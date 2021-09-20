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Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена…

Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена…

Гринпис сообщил, что в 2021 году в России установлен абсолютный рекорд по площади лесных пожаров: они заняли 18,2 млн гектар.

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