Посол Украины в НАТО: Киев работает над уничтожением баллистики ВС РФ до запуска

Помимо усиления ПВО Украина работает над расширением «дальнобойных способностей», чтобы уничтожать баллистику ВС РФ еще до момента запуска.
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