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Нижегородская правда

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Нижегородец украл ложку Венедикта Ерофеева из музея во Владимире

Нижегородец украл ложку Венедикта Ерофеева из музея во Владимире

Турист из Нижнего Новгорода пытался украсть из музея во Владимире экспонат — ложку, которая принадлежала писателю Венедикту Ерофееву.

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