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Газета.ру

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Главный тренер сборной Аргентины Скалони заявил, что хочет покинуть команду

Главный тренер сборной Аргентины Скалони заявил, что хочет покинуть команду

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил президенту Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа о намерении покинуть национальную команду, передает журналистка Вероника Брунати.

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