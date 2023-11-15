Научат принимать себя: в школах России появится новый предмет семьеведение

Он будет самостоятельным и обязательным. Рассказываем, что ждёт школьников на уроках.Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что в 2024 году в школах России может появиться новый обязательный предмет — семьеведение.